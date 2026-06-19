Après midi Feel Good Manoir Des Douets Fleuris Cancale

Cancale

Après midi Feel Good

Manoir Des Douets Fleuris 13 Rue des Douets Fleuris Cancale Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 14:00:00

fin : 2026-07-18 20:00:00

Date(s) :

2026-07-18

Accordez-vous une pause bien-être dans les jardins du Manoir.

Le temps d’un après-midi en plein air, profitez de massages et soins de 20 minutes dans un cadre naturel propice à la détente et à la sérénité.

Un moment pour ralentir, respirer et prendre soin de vous, au plus près de la nature. .

Manoir Des Douets Fleuris 13 Rue des Douets Fleuris Cancale 35260 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 23 15 13 81

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L’événement Après midi Feel Good Cancale a été mis à jour le 2026-06-19 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel