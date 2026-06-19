Après midi Feel Good Manoir Des Douets Fleuris Cancale
Après midi Feel Good Manoir Des Douets Fleuris Cancale samedi 18 juillet 2026.
Cancale
Après midi Feel Good
Manoir Des Douets Fleuris 13 Rue des Douets Fleuris Cancale Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 14:00:00
fin : 2026-07-18 20:00:00
Date(s) :
2026-07-18
Accordez-vous une pause bien-être dans les jardins du Manoir.
Le temps d’un après-midi en plein air, profitez de massages et soins de 20 minutes dans un cadre naturel propice à la détente et à la sérénité.
Un moment pour ralentir, respirer et prendre soin de vous, au plus près de la nature. .
Manoir Des Douets Fleuris 13 Rue des Douets Fleuris Cancale 35260 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 23 15 13 81
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Après midi Feel Good Cancale a été mis à jour le 2026-06-19 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel
À voir aussi à Cancale (Ille-et-Vilaine)
- Musée ATP les conférences du jeudi Auditorium de l’Amérance Cancale 2 juillet 2026
- Yoga & Chill Manoir des Douets Fleuris Cancale 2 juillet 2026
- Yoga & Breakfast Manoir Des Douets Fleuris Cancale 12 juillet 2026
- Vide grenier Braderie Cancale 15 juillet 2026
- Plaisanciers en fête Rue de Port-Picain Cancale 19 juillet 2026