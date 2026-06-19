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Après midi Feel Good Manoir Des Douets Fleuris Cancale

Après midi Feel Good Manoir Des Douets Fleuris Cancale samedi 18 juillet 2026.

Lieu
Manoir Des Douets Fleuris
Adresse
13 Rue des Douets Fleuris
Ville
35260 Cancale
Département
Ille-et-Vilaine
Début
samedi 18 juillet 2026
Fin
samedi 18 juillet 2026
Heure de début
14:00:00
Tarif

Cancale

Après midi Feel Good

Manoir Des Douets Fleuris 13 Rue des Douets Fleuris Cancale Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 14:00:00
fin : 2026-07-18 20:00:00

Date(s) :
2026-07-18

Accordez-vous une pause bien-être dans les jardins du Manoir.

Le temps d’un après-midi en plein air, profitez de massages et soins de 20 minutes dans un cadre naturel propice à la détente et à la sérénité.

Un moment pour ralentir, respirer et prendre soin de vous, au plus près de la nature.   .

Manoir Des Douets Fleuris 13 Rue des Douets Fleuris Cancale 35260 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 23 15 13 81 

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English :

L’événement Après midi Feel Good Cancale a été mis à jour le 2026-06-19 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel

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