Yoga & Breakfast Manoir Des Douets Fleuris Cancale

Cancale

Yoga & Breakfast

Manoir Des Douets Fleuris 13 Rue des Douets Fleuris Cancale Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 09:30:00

fin : 2026-07-12 11:00:00

Date(s) :

2026-07-12

Offrez vous une parenthèse de bien être le temps d’une matinée dans les Jardins du Manoir.

Nos sessions de Yoga & Breakfast débutent par une heure de Vinyasa proposé par Anaïs Duchemin accessible à tous, pensées pour réveiller le corps et apaiser l’esprit, avant de se prolonger autour d’un petit déjeuner healthy et gourmand.

Un moment convivial et ressourçant dans un cadre paisible au Manoir, pour commencer la journée en douceur. .

Manoir Des Douets Fleuris 13 Rue des Douets Fleuris Cancale 35260 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 23 15 13 81

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English :

L’événement Yoga & Breakfast Cancale a été mis à jour le 2026-06-19 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel