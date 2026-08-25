Après-midi jeux à la médiathèque Médiathèque Intercommunale Montélimar
jeudi 22 octobre 2026 · Médiathèque Intercommunale · Montélimar
Informations pratiques
Montélimar
Après-midi jeux à la médiathèque
Médiathèque Intercommunale 16 boulevard du Général de Gaulle Montélimar Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-22 14:00:00
fin : 2026-10-22 17:00:00
Date(s) :
2026-10-22
Venez participer à un moment convivial pour petits et grands autour des jeux, seul, en famille ou entre amis.
Jeux de société, jeux de construction, jeux pour les touts petits…
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Médiathèque Intercommunale 16 boulevard du Général de Gaulle Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 22 62 mediatheque@montelimar-agglo.fr
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English :
Come join us for a fun-filled time for young and old alike, featuring games—whether you’re playing alone, with family, or with friends.
Board games, building blocks, games for toddlers…
L’événement Après-midi jeux à la médiathèque Montélimar a été mis à jour le 2026-08-25 par Montélimar Tourisme Agglomération
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