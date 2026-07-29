Après-midi jeux de société Médiathèque Airvault

Informations pratiques

Airvault

Après-midi jeux de société

Médiathèque 1 Place des Jardins Airvault Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 15:30:00

fin : 2026-08-21 18:30:00

Date(s) :

2026-08-21

Une après-midi jeux est proposée à la Médiathèque, 1 place des Jardins à Airvault. Venez découvrir une sélection de jeux de société très variée en libre-accès dans les différents espaces de la médiathèque, de 15 h 30 à 18 h 30. En accès libre et gratuit. Informations 05 49 63 27 41 mediatheque@cc-avt.fr .

Médiathèque 1 Place des Jardins Airvault 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 63 27 41 mediatheque@cc-avt.fr

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English : Après-midi jeux de société

L’événement Après-midi jeux de société Airvault a été mis à jour le 2026-07-24 par CC Airvaudais Val du Thouet