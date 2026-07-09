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Marché hebdomadaire d’Airvault (samedi matin) et animation Airvault

samedi 1 août 2026 · Airvault

Marché hebdomadaire d’Airvault (samedi matin) et animation Airvault

Informations pratiques

Début
samedi 1 août 2026
Fin
samedi 1 août 2026
Heure de début
08:30:00
Adresse
Place Saint-Pierre
Ville
79600 Airvault
Département
Deux-Sèvres
Tarif

Airvault

Marché hebdomadaire d’Airvault (samedi matin) et animation

Place Saint-Pierre Airvault Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 08:30:00
fin : 2026-08-01 12:30:00

Date(s) :
2026-08-01

Chaque samedi, un marché de producteurs locaux a lieu de 8 h 30 à 12 h 30, Place Saint-Pierre et sous les Halles à Airvault. En saison estivale, une animation est proposée chaque samedi. Le 1er août, venez profiter d’une animation musicale et faites un bond dans le temps avec les bénévoles de l’association les Nuits d’Aldéarde ! Ils vous proposeront une démonstration élégante et festive de danses de la Belle Époque.   .

Place Saint-Pierre Airvault 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 70 13 

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English : Marché hebdomadaire d’Airvault (samedi matin) et animation

L’événement Marché hebdomadaire d’Airvault (samedi matin) et animation Airvault a été mis à jour le 2026-07-09 par CC Airvaudais Val du Thouet

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