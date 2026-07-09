Marché hebdomadaire d’Airvault (samedi matin) et animation Airvault
samedi 1 août 2026 · Airvault
Informations pratiques
Airvault
Marché hebdomadaire d’Airvault (samedi matin) et animation
Place Saint-Pierre Airvault Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 08:30:00
fin : 2026-08-01 12:30:00
Date(s) :
2026-08-01
Chaque samedi, un marché de producteurs locaux a lieu de 8 h 30 à 12 h 30, Place Saint-Pierre et sous les Halles à Airvault. En saison estivale, une animation est proposée chaque samedi. Le 1er août, venez profiter d’une animation musicale et faites un bond dans le temps avec les bénévoles de l’association les Nuits d’Aldéarde ! Ils vous proposeront une démonstration élégante et festive de danses de la Belle Époque. .
Place Saint-Pierre Airvault 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 70 13
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English : Marché hebdomadaire d’Airvault (samedi matin) et animation
L’événement Marché hebdomadaire d’Airvault (samedi matin) et animation Airvault a été mis à jour le 2026-07-09 par CC Airvaudais Val du Thouet
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