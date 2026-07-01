Concert Allegro Festival 2ème Édition Obligato barocco Château Les Sénéchaux Airvault

Informations pratiques

Airvault

Concert Allegro Festival 2ème Édition Obligato barocco

Château Les Sénéchaux 12 Route de Soulièvres Airvault Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 20:30:00

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-30

Airvault Allegro Festival revient pour sa deuxième édition ! Pour cette troisième soirée, plongez dans l’univers envoûtant de la musique baroque italienne ! La talentueuse

violoniste Manami Mizumoto rejoint Iason Ioannou et Theodoros Kitsos pour un programme d’exception mettant à l’honneur les grandes œuvres de Vivaldi, Corelli, Giuliani et Dall’Abaco. Après le grand succès de l’année dernière, la charmante ville d’Airvault accueille une nouvelle série de huit évènements exceptionnels de musique classique. Ce festival a été créé sous l’impulsion de George Petrou, chef d’orchestre, pianiste et metteur en scène de renommée internationale. Rendez-vous au Château de Sénéchaux à 20 h 30. Tarifs Entrée individuelle 13 € / Moins de 14 ans gratuit Forfaits 4 concerts 45 € et 8 concerts 80 €. Réservation obligatoire. Informations et réservations sur info@airvaultallegro.com .

Château Les Sénéchaux 12 Route de Soulièvres Airvault 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine info@airvaultallegro.com

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English : Concert Allegro Festival 2ème Édition Obligato barocco

L’événement Concert Allegro Festival 2ème Édition Obligato barocco Airvault a été mis à jour le 2026-07-08 par CC Airvaudais Val du Thouet