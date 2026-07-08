Visite ludique et sensorielle à Airvault, dans le cadre des Mercredis de l’été, en Airvaudais-Val du Thouet Office de Tourisme Airvault
mercredi 29 juillet 2026 · Office de Tourisme · Airvault
Informations pratiques
Airvault
Visite ludique et sensorielle à Airvault, dans le cadre des Mercredis de l’été, en Airvaudais-Val du Thouet
Office de Tourisme 3 Rue de la Porte Caillon Airvault Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 10:00:00
fin : 2026-07-29
Date(s) :
2026-07-29
Venez découvrir la Petite Cité de Caractère autrement ! À travers différents ateliers originaux, cette visite interactive éveillera vos cinq sens pour une exploration inédite de la ville. Tarifs 5 € pour les plus de 12 ans, 2 € de 6 à 11 ans et gratuit pour les moins de 6 ans. Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme au 05 49 70 84 03 / 05 49 64 82 45 / tourisme-avt@cc-avt.fr . Chaque mercredi durant la saison estivale, l’Office de Tourisme Airvaudais-Val du Thouet propose une animation sur le territoire à faire entre amis, en famille ou en solo randonnées commentées, sorties canoë, visites sensorielles… Retrouvez la programmation complète des Mercredis de l’été, dans les images et dans nos accueils des Offices de Tourisme d’Airvault et de Saint-Loup-sur-Thouet. .
Office de Tourisme 3 Rue de la Porte Caillon Airvault 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 82 45 tourisme-avt@cc-avt.fr
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English : Visite ludique et sensorielle à Airvault, dans le cadre des Mercredis de l’été, en Airvaudais-Val du Thouet
L’événement Visite ludique et sensorielle à Airvault, dans le cadre des Mercredis de l’été, en Airvaudais-Val du Thouet Airvault a été mis à jour le 2026-06-30 par CC Airvaudais Val du Thouet
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