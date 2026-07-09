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Concert Allegro Festival 2ème Édition Winterreise de Franz Schubert Château Les Sénéchaux Airvault

dimanche 2 août 2026 · Château Les Sénéchaux · Airvault

Concert Allegro Festival 2ème Édition Winterreise de Franz Schubert Château Les Sénéchaux Airvault

Informations pratiques

Début
dimanche 2 août 2026
Fin
dimanche 2 août 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Château Les Sénéchaux
Adresse
12 Route de Soulièvres
Ville
79600 Airvault
Département
Deux-Sèvres
Tarif

Airvault

Concert Allegro Festival 2ème Édition Winterreise de Franz Schubert

Château Les Sénéchaux 12 Route de Soulièvres Airvault Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 20:30:00
fin : 2026-08-02

Date(s) :
2026-08-02

Airvault Allegro Festival revient pour sa deuxième édition ! Pour cette quatrième soirée, le célèbre contre-ténor Xavier Sabata et le pianiste George Petrou s’associent pour interpréter Le Voyage d’hiver de Schubert, un chef-d’œuvre du romantisme allemand. Après le grand succès de l’année dernière, la charmante ville d’Airvault accueille une nouvelle série de huit évènements exceptionnels de musique classique. Ce festival a été créé sous l’impulsion de George Petrou, chef d’orchestre, pianiste et metteur en scène de renommée internationale. Rendez-vous au Château de Sénéchaux à 20 h 30. Tarifs Entrée individuelle 13 € / Moins de 14 ans gratuit Forfaits 4 concerts 45 € et 8 concerts 80 €. Réservation obligatoire. Informations et réservations sur info@airvaultallegro.com   .

Château Les Sénéchaux 12 Route de Soulièvres Airvault 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine   info@airvaultallegro.com

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English : Concert Allegro Festival 2ème Édition Winterreise de Franz Schubert

L’événement Concert Allegro Festival 2ème Édition Winterreise de Franz Schubert Airvault a été mis à jour le 2026-07-09 par CC Airvaudais Val du Thouet

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