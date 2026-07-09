Concert Allegro Festival 2ème Édition Winterreise de Franz Schubert Château Les Sénéchaux Airvault

Informations pratiques

Airvault

Concert Allegro Festival 2ème Édition Winterreise de Franz Schubert

Château Les Sénéchaux 12 Route de Soulièvres Airvault Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 20:30:00

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-02

Airvault Allegro Festival revient pour sa deuxième édition ! Pour cette quatrième soirée, le célèbre contre-ténor Xavier Sabata et le pianiste George Petrou s’associent pour interpréter Le Voyage d’hiver de Schubert, un chef-d’œuvre du romantisme allemand. Après le grand succès de l’année dernière, la charmante ville d’Airvault accueille une nouvelle série de huit évènements exceptionnels de musique classique. Ce festival a été créé sous l’impulsion de George Petrou, chef d’orchestre, pianiste et metteur en scène de renommée internationale. Rendez-vous au Château de Sénéchaux à 20 h 30. Tarifs Entrée individuelle 13 € / Moins de 14 ans gratuit Forfaits 4 concerts 45 € et 8 concerts 80 €. Réservation obligatoire. Informations et réservations sur info@airvaultallegro.com .

Château Les Sénéchaux 12 Route de Soulièvres Airvault 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine info@airvaultallegro.com

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English : Concert Allegro Festival 2ème Édition Winterreise de Franz Schubert

L’événement Concert Allegro Festival 2ème Édition Winterreise de Franz Schubert Airvault a été mis à jour le 2026-07-09 par CC Airvaudais Val du Thouet