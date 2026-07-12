Spectacle « Je vous écris de Verdun… » Airvault
vendredi 31 juillet 2026 · Airvault
Informations pratiques
Airvault
Spectacle « Je vous écris de Verdun… »
29 Rue du Dépot Airvault Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-31
Cet été, venez vivre un voyage dans le temps dans les rues d’Airvault, en suivant la troupe des Nuits d’Aldéarde, lors de leur nouveau spectacle « Je vous écris de Verdun… » L’équipe des Nuits d’Aldéarde s’est lancé un nouveau défi vous faire voyager au début du XXe siècle ! Plongez dans l’histoire grâce à un spectacle-promenade immersif au cœur de la ville. De l’insouciance de la Belle Époque à l’énergie des Années folles en passant par le drame de la Grande Guerre, laissez-vous emporter par un tourbillon d’Histoire qui réveillera les souvenirs transmis par nos grands anciens. Réservation conseillée billetterie en ligne ou en direct à l’Office de Tourisme d’Airvault et Saint-Loup-sur-Thouet. Tarifs 10 euros pour les plus de 12 ans, 5 euros de 4 à 11 ans et gratuit pour les moins de 4 ans. Ouverture de la buvette à 20 h et début du spectacle à 21 h 30. .
29 Rue du Dépot Airvault 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 68 06 40 79 lesnuitsdaldearde@gmail.com
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English : Spectacle « Je vous écris de Verdun… »
L’événement Spectacle « Je vous écris de Verdun… » Airvault a été mis à jour le 2026-07-08 par CC Airvaudais Val du Thouet
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