Après-midi jeux de société en famille Médiathèque Virginia Woolf Paris

Envie de jouer ? Dans une ambiance conviviale des bibliothécaires vous expliqueront des règles de jeux et pourront également jouer avec vous et vos enfants.

Mercredi 18 février à 15h à la Médiathèque Virginia Woolf Après-midi jeux de société : Venez explorer notre sélection de jeux de société lors d’une après-midi famille dés 6 ans.

Mercredi 15 avril à 15h à la Médiathèque Virginia Woolf Après-midi jeux de société : Venez explorer notre sélection de jeux de société lors d’une après-midi famille dés 6 ans.

Un mercredi après-midi par mois, venez vous amuser avec vos enfants, dès 6 ans.

Le mercredi 18 février 2026

Le mercredi 15 avril 2026

de 15h00 à 18h00

gratuit Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 6 ans.

Médiathèque Virginia Woolf 4 rue Germaine Krull 75013 Paris

+33144081271 mediatheque.virginia.Woolf@paris.fr https://www.facebook.com/p/M%C3%A9diath%C3%A8que-Virginia-Woolf-100095232668975/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/p/M%C3%A9diath%C3%A8que-Virginia-Woolf-100095232668975/?locale=fr_FR



