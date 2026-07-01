AGENDA · Ornans
aprés midi jeux de socièté La Fabrique Collective Ornans
vendredi 10 juillet 2026 · La Fabrique Collective · Ornans
Informations pratiques
Ornans
aprés midi jeux de socièté
La Fabrique Collective 5 Rue Saint-Laurent Ornans Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 14:00:00
fin : 2026-07-10 18:00:00
Date(s) :
2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24
Après midi jeux de société. .
La Fabrique Collective 5 Rue Saint-Laurent Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 62 40 32 lafabriquecollective@ornans.fr
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English :
L’événement aprés midi jeux de socièté Ornans a été mis à jour le 2026-07-04 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)
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