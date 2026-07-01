aprés midi jeux de socièté La Fabrique Collective Ornans

Informations pratiques

Ornans

aprés midi jeux de socièté

La Fabrique Collective 5 Rue Saint-Laurent Ornans Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 14:00:00

fin : 2026-07-10 18:00:00

Date(s) :

2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24

Après midi jeux de société. .

La Fabrique Collective 5 Rue Saint-Laurent Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 62 40 32 lafabriquecollective@ornans.fr

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English :

L’événement aprés midi jeux de socièté Ornans a été mis à jour le 2026-07-04 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)