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Après-midi jeux de société pour les enfants ! Bibliothèque Drouot Paris

samedi 22 août 2026 · Bibliothèque Drouot · Paris

Après-midi jeux de société pour les enfants ! Bibliothèque Drouot Paris

Informations pratiques

Début
samedi 22 août 2026
Fin
samedi 22 août 2026
Lieu
Bibliothèque Drouot
Adresse
11 rue Drouot
Ville
75009 Paris
Département
Paris
Tarif
Réservation au 01 42 46 97 78 ou sur bibliotheque.drouot@paris.fr

« Hey, les enfants, on fait un Scrabble ?! » Vous n’entendrez pas ça à la bibli : on a préparé une sélection de jeux rigolos pour vos marmots !

Dans une ambiance conviviale des bibliothécaires vous expliqueront des règles de jeux et pourront également jouer avec vous et vos enfants.

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Venez partager un moment d’amusement autour du jeu de société avec vos enfants de 4 à 8 ans
Le samedi 22 août 2026
de 14h00 à 15h00
gratuit Réservation au 01 42 46 97 78 ou sur bibliotheque.drouot@paris.fr Public enfants et adultes. A partir de 4 ans. Jusqu’à 8 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-08-22T17:00:00+02:00
fin : 2026-08-22T18:00:00+02:00
Date(s) : 2026-08-22T14:00:00+02:00_2026-08-22T15:00:00+02:00

Bibliothèque Drouot 11 rue Drouot  75009 Paris
+33142469778 bibliotheque.drouot@paris.fr


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