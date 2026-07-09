Après-midi jeux de société pour les enfants ! Bibliothèque Drouot Paris

Informations pratiques

« Hey, les enfants, on fait un Scrabble ?! » Vous n’entendrez pas ça à la bibli : on a préparé une sélection de jeux rigolos pour vos marmots !

Dans une ambiance conviviale des bibliothécaires vous expliqueront des règles de jeux et pourront également jouer avec vous et vos enfants.

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Venez partager un moment d’amusement autour du jeu de société avec vos enfants de 4 à 8 ans

Le samedi 22 août 2026

de 14h00 à 15h00

gratuit Réservation au 01 42 46 97 78 ou sur bibliotheque.drouot@paris.fr Public enfants et adultes. A partir de 4 ans. Jusqu’à 8 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-08-22T17:00:00+02:00

fin : 2026-08-22T18:00:00+02:00

Date(s) : 2026-08-22T14:00:00+02:00_2026-08-22T15:00:00+02:00

Bibliothèque Drouot 11 rue Drouot 75009 Paris

+33142469778 bibliotheque.drouot@paris.fr



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