Après-midi jeux de société Bibliothèque municipale Souillac

Informations pratiques

Souillac

Après-midi jeux de société

Bibliothèque municipale 10 rue de la Halle Souillac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-23 15:00:00

fin : 2026-11-18

Date(s) :

2026-09-23 2026-10-21 2026-11-18

Jeux en bois, puzzle, casse-tête, il y en a pour tous les goûts, animée par Bérénice

Goûter offert pendant les vacances

Pour les 4 à 14 ans

Jeux en bois, puzzle, casse-tête, il y en a pour tous les goûts, animée par Bérénice

Goûter offert pendant les vacances

Pour les 4 à 14 ans

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Bibliothèque municipale 10 rue de la Halle Souillac 46200 Lot Occitanie +33 5 65 32 67 92

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English :

Wooden toys, puzzles, brain teasers—there’s something for everyone, hosted by Bérénice

Free snack during the holidays

For ages 4–14

L’événement Après-midi jeux de société Souillac a été mis à jour le 2026-09-02 par OT Vallée de la Dordogne