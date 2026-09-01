Après-midi jeux de société Bibliothèque municipale Souillac
mercredi 23 septembre 2026 · Bibliothèque municipale · Souillac
Informations pratiques
Souillac
Après-midi jeux de société
Bibliothèque municipale 10 rue de la Halle Souillac Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-23 15:00:00
fin : 2026-11-18
Date(s) :
2026-09-23 2026-10-21 2026-11-18
Jeux en bois, puzzle, casse-tête, il y en a pour tous les goûts, animée par Bérénice
Goûter offert pendant les vacances
Pour les 4 à 14 ans
Jeux en bois, puzzle, casse-tête, il y en a pour tous les goûts, animée par Bérénice
Goûter offert pendant les vacances
Pour les 4 à 14 ans
.
Bibliothèque municipale 10 rue de la Halle Souillac 46200 Lot Occitanie +33 5 65 32 67 92
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Wooden toys, puzzles, brain teasers—there’s something for everyone, hosted by Bérénice
Free snack during the holidays
For ages 4–14
L’événement Après-midi jeux de société Souillac a été mis à jour le 2026-09-02 par OT Vallée de la Dordogne
À voir aussi à Souillac (Lot)
- Vide-grenier de Souillac Souillac 13 septembre 2026
- Conférence archéologique Salle Joachim du Bellay Souillac 18 septembre 2026
- Conférence archéologique – Les herbivores de la dernière glaciation : apport des découvertes dans l’igue du Gral et en Quercy, Salle Joachim du Bellay, Souillac 18 septembre 2026
- Portes ouvertes des Fonds Patrimoniaux, Bibliothèque municipale, Souillac 19 septembre 2026
- Visite libre : explorez les anciennes forges de Bourzolles, Anciennes forges Bourzolles, Souillac 19 septembre 2026