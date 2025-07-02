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Vide-grenier de Souillac Souillac

Vide-grenier de Souillac Souillac

Vide-grenier de Souillac Souillac dimanche 13 septembre 2026.

Adresse : Place Saint-Martin

Ville : 46200 Souillac

Département : Lot

Début : dimanche 13 septembre 2026

Fin : dimanche 13 septembre 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif : Gratuit

Souillac

Vide-grenier de Souillac

Place Saint-Martin Souillac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 09:00:00
fin : 2026-09-13 18:00:00

Date(s) :
2026-09-13

Grand vide grenier dans le centre ancien, dans les quartiers du Puits et Saint Martin

Buvette et restauration sur place

Grand vide grenier dans le centre ancien, dans les quartiers du Puits et Saint Martin

Buvette et restauration sur place

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Place Saint-Martin Souillac 46200 Lot Occitanie +33 6 37 99 36 69 

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English :

Large garage sale in the old town, in the Puits and Saint Martin districts

Beverage and catering on site

L’événement Vide-grenier de Souillac Souillac a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Vallée de la Dordogne

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