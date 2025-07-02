Souillac

Vide-grenier de Souillac

Place Saint-Martin Souillac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 09:00:00

fin : 2026-09-13 18:00:00

Date(s) :

2026-09-13

Grand vide grenier dans le centre ancien, dans les quartiers du Puits et Saint Martin

Buvette et restauration sur place

Grand vide grenier dans le centre ancien, dans les quartiers du Puits et Saint Martin

Buvette et restauration sur place

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Place Saint-Martin Souillac 46200 Lot Occitanie +33 6 37 99 36 69

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English :

Large garage sale in the old town, in the Puits and Saint Martin districts

Beverage and catering on site

L’événement Vide-grenier de Souillac Souillac a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Vallée de la Dordogne