Vide-grenier de Souillac Souillac
Vide-grenier de Souillac Souillac dimanche 13 septembre 2026.
Souillac
Vide-grenier de Souillac
Place Saint-Martin Souillac Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 09:00:00
fin : 2026-09-13 18:00:00
Date(s) :
2026-09-13
Grand vide grenier dans le centre ancien, dans les quartiers du Puits et Saint Martin
Buvette et restauration sur place
Grand vide grenier dans le centre ancien, dans les quartiers du Puits et Saint Martin
Buvette et restauration sur place
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Place Saint-Martin Souillac 46200 Lot Occitanie +33 6 37 99 36 69
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English :
Large garage sale in the old town, in the Puits and Saint Martin districts
Beverage and catering on site
L’événement Vide-grenier de Souillac Souillac a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Vallée de la Dordogne
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