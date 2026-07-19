Grand spectacle équestre Stade Georges Pivaudran Souillac
samedi 1 août 2026 · Stade Georges Pivaudran · Souillac
Informations pratiques
Souillac
Grand spectacle équestre
Stade Georges Pivaudran Rue des Anciens d’Indochine Souillac Lot
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 17:00:00
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-08-01
Animations variées autour du cheval ce samedi 1er Août à Souillac
Animations variées autour du cheval ce samedi 1er Août à Souillac. Défilé, marché gourmand, spectacle et concert viendront rythmer l’événement
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Stade Georges Pivaudran Rue des Anciens d’Indochine Souillac 46200 Lot Occitanie
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English :
A variety of horse-related activities this Saturday, August 1, in Souillac
L’événement Grand spectacle équestre Souillac a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Vallée de la Dordogne
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