Grand spectacle équestre Stade Georges Pivaudran Souillac

Informations pratiques

Souillac

Grand spectacle équestre

Stade Georges Pivaudran Rue des Anciens d’Indochine Souillac Lot

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 17:00:00

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

Animations variées autour du cheval ce samedi 1er Août à Souillac

Animations variées autour du cheval ce samedi 1er Août à Souillac. Défilé, marché gourmand, spectacle et concert viendront rythmer l’événement

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Stade Georges Pivaudran Rue des Anciens d’Indochine Souillac 46200 Lot Occitanie

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English :

A variety of horse-related activities this Saturday, August 1, in Souillac

L’événement Grand spectacle équestre Souillac a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Vallée de la Dordogne