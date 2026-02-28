Festival Off Souillac en Jazz Animations musicales en ville Souillac

Festival Off Souillac en Jazz Animations musicales en ville

2026-07-23 11:00:00

2026-07-25

2026-07-23

En marge des concerts du soir, Souillac en Jazz propose des animations musicales diurnes dans les rues et places de la ville. Ces concerts itinérants créent une ambiance festive et décontractée, accessibles à tous les publics, avec une programmation riche et éclectique.

English :

Alongside the evening concerts, Souillac en Jazz offers daytime musical entertainment in the town’s streets and squares

