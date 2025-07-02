Conférence Clin d’œil à Félix Valloton Bibliothèque Municipale Souillac
Conférence Clin d’œil à Félix Valloton Bibliothèque Municipale Souillac jeudi 2 juillet 2026.
Souillac
Conférence Clin d’œil à Félix Valloton
Bibliothèque Municipale 10, rue de la Halle Souillac Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02 14:30:00
fin : 2026-07-02
Date(s) :
2026-07-02
Ce peintre français d'origine suisse est l'auteur d'originales gravures sur bois parues dans de nombreux journaux
Ce peintre français d'origine suisse est l'auteur d'originales gravures sur bois parues dans de nombreux journaux. Ce portraitiste a créé des toiles réalistes et audacieuses alternant les tons sourds et les couleurs éclatantes, sans oublier ses nus remarquables
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Bibliothèque Municipale 10, rue de la Halle Souillac 46200 Lot Occitanie +33 5 65 32 67 92
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English :
This French painter of Swiss origin is the author of original wood engravings that have appeared in numerous newspapers and magazines
L’événement Conférence Clin d’œil à Félix Valloton Souillac a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Vallée de la Dordogne
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