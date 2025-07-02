Conférence Clin d’œil à Félix Valloton Bibliothèque Municipale Souillac

Souillac

Conférence Clin d’œil à Félix Valloton

Bibliothèque Municipale 10, rue de la Halle Souillac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02 14:30:00

fin : 2026-07-02

Date(s) :

2026-07-02

Ce peintre français d'origine suisse est l'auteur d'originales gravures sur bois parues dans de nombreux journaux

Ce peintre français d'origine suisse est l'auteur d'originales gravures sur bois parues dans de nombreux journaux. Ce portraitiste a créé des toiles réalistes et audacieuses alternant les tons sourds et les couleurs éclatantes, sans oublier ses nus remarquables

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Bibliothèque Municipale 10, rue de la Halle Souillac 46200 Lot Occitanie +33 5 65 32 67 92

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English :

This French painter of Swiss origin is the author of original wood engravings that have appeared in numerous newspapers and magazines

L’événement Conférence Clin d’œil à Félix Valloton Souillac a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Vallée de la Dordogne