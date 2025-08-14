Conférence La discorde et la concorde de Laurent Wirth 10, rue de la Halle Souillac

Conférence La discorde et la concorde de Laurent Wirth

10, rue de la Halle 10, Rue de la Halle Souillac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 17:00:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Depuis la Révolution de 1789, l'Histoire de France est marquée par une alternance constante de discorde et de concorde déconcertante pour nos voisins

Depuis la Révolution de 1789, l'Histoire de France est marquée par une alternance constante de discorde et de concorde déconcertante pour nos voisins. Cette cyclothymie politique semble être devenue l'un des symptômes démocratiques au 21ème siècle

Laurent Wirth est agrégé et docteur en histoire. Histoires des déchirures et réconciliations françaises

Verre de l'amitié offert

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10, rue de la Halle 10, Rue de la Halle Souillac 46200 Lot Occitanie +33 5 65 32 67 92

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English :

Since the Revolution of 1789, France's history has been marked by a constant alternation of discord and concord, disconcerting to our neighbors

L’événement Conférence La discorde et la concorde de Laurent Wirth Souillac a été mis à jour le 2026-03-18 par OT Vallée de la Dordogne