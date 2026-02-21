Rencontres Plantes et Cie, Pastorales Souillac
Rencontres Plantes et Cie, Pastorales Souillac samedi 13 juin 2026.
Rencontres Plantes et Cie, Pastorales
Parvis Saint Éloi Souillac Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 18:00:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
La figure du berger est au centre de ce spectacle en duo, qui propose une alternance de contes quercynois donnés par Clément BOUSCAREL, conteur et paysan, et de lectures sur les bergers du monde par Bruno ALMOSNINO, anthropologue
RDV salle Joachim du Bellay, sur réservation
Intervenants
Clément BOUSCAREL, conteur paysan
Bruno ALMOSNINO, anthropologue
En partenariat avec Écomusée de Cuzals/ Association Ecaussystème/ Pays d’Art et d’Histoire Causses et Vallée de la Dordogne
Cet évènement s’inscrit dans le cadre du programme lotois de l’année internationale des parcours et du pastoralisme proclamée par les Nations Unies
Parvis Saint Éloi Souillac 46200 Lot Occitanie
English :
The figure of the shepherd is at the heart of this duo show, which alternates between Quercy tales told by Clément BOUSCAREL, storyteller and peasant, and readings on the world’s shepherds by Bruno ALMOSNINO, anthropologist
RDV salle Joachim du Bellay, by reservation
Intervenants:
Clément BOUSCAREL, peasant storyteller
?Bruno ALMOSNINO, anthropologist
In partnership with Écomusée de Cuzals/ Association Ecaussystème/ Pays d?Art et d?Histoire Causses et Vallée de la Dordogne
This event is part of the Lot program for the United Nations International Year of Rangelands and Pastoralism
