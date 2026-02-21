Rencontres Plantes et Cie, Pastorales Souillac

Rencontres Plantes et Cie, Pastorales

Parvis Saint Éloi Souillac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 18:00:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

La figure du berger est au centre de ce spectacle en duo, qui propose une alternance de contes quercynois donnés par Clément BOUSCAREL, conteur et paysan, et de lectures sur les bergers du monde par Bruno ALMOSNINO, anthropologue

RDV salle Joachim du Bellay, sur réservation

Intervenants

Clément BOUSCAREL, conteur paysan

​Bruno ALMOSNINO, anthropologue

En partenariat avec Écomusée de Cuzals/ Association Ecaussystème/ Pays d’Art et d’Histoire Causses et Vallée de la Dordogne

Cet évènement s’inscrit dans le cadre du programme lotois de l’année internationale des parcours et du pastoralisme proclamée par les Nations Unies

La figure du berger est au centre de ce spectacle en duo, qui propose une alternance de contes quercynois donnés par Clément BOUSCAREL, conteur et paysan, et de lectures sur les bergers du monde par Bruno ALMOSNINO, anthropologue

RDV salle Joachim du Bellay, sur réservation

Intervenants

Clément BOUSCAREL, conteur paysan

​Bruno ALMOSNINO, anthropologue

En partenariat avec Écomusée de Cuzals/ Association Ecaussystème/ Pays d’Art et d’Histoire Causses et Vallée de la Dordogne

Cet évènement s’inscrit dans le cadre du programme lotois de l’année internationale des parcours et du pastoralisme proclamée par les Nations Unies

.

Parvis Saint Éloi Souillac 46200 Lot Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The figure of the shepherd is at the heart of this duo show, which alternates between Quercy tales told by Clément BOUSCAREL, storyteller and peasant, and readings on the world’s shepherds by Bruno ALMOSNINO, anthropologist

RDV salle Joachim du Bellay, by reservation

Intervenants:

Clément BOUSCAREL, peasant storyteller

?Bruno ALMOSNINO, anthropologist

In partnership with Écomusée de Cuzals/ Association Ecaussystème/ Pays d?Art et d?Histoire Causses et Vallée de la Dordogne

This event is part of the Lot program for the United Nations International Year of Rangelands and Pastoralism

>

L’événement Rencontres Plantes et Cie, Pastorales Souillac a été mis à jour le 2026-03-10 par OT Vallée de la Dordogne