Présentation du programme des 50 ans de Souillac en Jazz Souillac lundi 15 juin 2026.

Souillac

Présentation du programme des 50 ans de Souillac en Jazz

10, rue de la Halle Souillac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-15 15:00:00

fin : 2026-06-15

Date(s) :

2026-06-15

TOUT, TOUT, TOUT, SUR LE 50 ÈME FESTIVAL DE JAZZ SIM COPANS DE SOUILLAC

50 bougies ! Cela se fête ! Présentation du programme du 50 ème Festival de jazz Sim Copans par Robert Peyrillou, directeur artistique de Souillac en jazz

TOUT, TOUT, TOUT, SUR LE 50 ÈME FESTIVAL DE JAZZ SIM COPANS DE SOUILLAC

50 bougies ! Cela se fête ! Présentation du programme du 50 ème Festival de jazz Sim Copans par Robert Peyrillou, directeur artistique de Souillac en jazz

.

10, rue de la Halle Souillac 46200 Lot Occitanie +33 5 65 32 67 92

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

EVERYTHING, EVERYTHING, EVERYTHING, ABOUT THE 50TH FESTIVAL DE JAZZ SIM COPANS DE SOUILLAC

50 candles! We’re celebrating! Presentation of the program for the 50 th Sim Copans Jazz Festival by Robert Peyrillou, artistic director of Souillac en jazz

L’événement Présentation du programme des 50 ans de Souillac en Jazz Souillac a été mis à jour le 2026-05-28 par OT Vallée de la Dordogne