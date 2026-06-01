Championnat de France Cross Country 2026 Souillac
Championnat de France Cross Country 2026 Souillac dimanche 14 juin 2026.
Souillac
Championnat de France Cross Country 2026
420 Le Gachou Souillac Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-14
L'association "School rider off-road" école de pilotage motocross et enduro organise le championnat de France de Cross Country 2026.
Profitez toute la journée de la compétition, d'un village d'exposants et d'animations "quad" pour les enfants.
Restauration et buvette sur place.
L'association "School rider off-road" école de pilotage motocross et enduro organise le championnat de France de Cross Country 2026.
Profitez toute la journée de la compétition, d'un village d'exposants et d'animations "quad" pour les enfants.
Restauration et buvette sur place.
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420 Le Gachou Souillac 46200 Lot Occitanie +33 6 44 21 37 78
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English :
L’association "School rider off-road" école de pilotage motocross et enduro organise le championnat de France de Cross Country 2026.
Enjoy all day long the competition, a village of exhibitors and "animations "quad" for children.
Restaurant and refreshment bar on site.
L’événement Championnat de France Cross Country 2026 Souillac a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Vallée de la Dordogne
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