Les Thés au jardin d’hiver à La forge de Souillac Souillac

Les Thés au jardin d’hiver à La forge de Souillac

La Forge Souillac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 15:00:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Après, avoir fêté les mères en 2025, cette année, fêtons les pères et la musique ; cap sur l'Andalousie

récital et lectures ouvertes, concours du plus beau collier de nouilles pour papa. Apportez vos créations, vos textes, vos guitares ; on s'occupe du reste

La Forge Souillac 46200 Lot Occitanie +33 7 67 61 68 88

English :

After celebrating mothers in 2025, this year we celebrate fathers and music; heading for Andalusia:

recital and open readings, competition for the most beautiful noodle necklace for dad

