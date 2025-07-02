Marché de producteurs de pays Bienvenue à la ferme de Souillac

Souillac Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 17:00:00

fin : 2026-07-22 20:00:00

Date(s) :

2026-07-01 2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26

Les marchés de producteurs de pays garantissent des produits en direct, du producteur au consommateur, avec en prime, la convivialité et l’échange.

Réservés exclusivement aux producteurs fermiers ou artisans, les marchés des producteurs de pays sont des lieux d’accueil chaleureux et colorés

Les marchés de producteurs de pays garantissent des produits en direct, du producteur au consommateur, avec en prime, la convivialité et l’échange.

Réservés exclusivement aux producteurs fermiers ou artisans, les marchés des producteurs de pays sont des lieux d’accueil chaleureux et colorés. Ils valorisent pleinement la richesse et la diversité de nos terroirs .

Souillac 46200 Lot Occitanie

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English :

Farmers’ markets guarantee direct produce from producer to consumer, with the added bonus of conviviality and exchange.

Reserved exclusively for farmers and artisans, farmers’ markets are warm and colorful places to visit

L’événement Marché de producteurs de pays Bienvenue à la ferme de Souillac Souillac a été mis à jour le 2026-02-17 par ADT46