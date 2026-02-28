Lecture musicale avec Souillac en Jazz Souillac

Lecture musicale avec Souillac en Jazz

6007A Place Doussot Souillac Lot

Gratuit

Début : 2026-07-17 21:00:00

fin : 2026-07-17

2026-07-17

Quartet de lectures noires et bleues (lecture musicale)

Au moment de souffler les 30 bougies du festival et à l’instigation de l’autrice Stéphanie Benson, huit écrivains de romans noirs ont offert une nouvelle à Souillac en jazz. Quel meilleur moment que ces 50 ans pour les partager avec le public du festival ?

Quatre histoires noires baignées de notes bleues vous seront lues par Hélène Pierron (Les livres nous parlent), accompagnée des musiciens souillagais Marco Boissard (guitare), Jean-Pierre Kuntz (contrebasse) et Hady Mouallem (violon).

6007A Place Doussot Souillac 46200 Lot Occitanie

Quartet de lectures noires et bleues (musical reading)

As the festival celebrates its 30th anniversary and at the instigation of author Stéphanie Benson, eight writers of noir novels have offered a short story to Souillac en jazz

