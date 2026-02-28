Lecture musicale avec Souillac en Jazz Souillac
Lecture musicale avec Souillac en Jazz Souillac vendredi 17 juillet 2026.
Lecture musicale avec Souillac en Jazz
6007A Place Doussot Souillac Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 21:00:00
fin : 2026-07-17
Date(s) :
2026-07-17
Quartet de lectures noires et bleues (lecture musicale)
Au moment de souffler les 30 bougies du festival et à l’instigation de l’autrice Stéphanie Benson, huit écrivains de romans noirs ont offert une nouvelle à Souillac en jazz
Quartet de lectures noires et bleues (lecture musicale)
Au moment de souffler les 30 bougies du festival et à l’instigation de l’autrice Stéphanie Benson, huit écrivains de romans noirs ont offert une nouvelle à Souillac en jazz. Quel meilleur moment que ces 50 ans pour les partager avec le public du festival ?
Quatre histoires noires baignées de notes bleues vous seront lues par Hélène Pierron (Les livres nous parlent), accompagnée des musiciens souillagais Marco Boissard (guitare), Jean-Pierre Kuntz (contrebasse) et Hady Mouallem (violon).
.
6007A Place Doussot Souillac 46200 Lot Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Quartet de lectures noires et bleues (musical reading)
As the festival celebrates its 30th anniversary and at the instigation of author Stéphanie Benson, eight writers of noir novels have offered a short story to Souillac en jazz
L’événement Lecture musicale avec Souillac en Jazz Souillac a été mis à jour le 2026-02-28 par OT Vallée de la Dordogne