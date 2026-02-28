Lecture musicale avec Souillac en Jazz Souillac

6007A Place Doussot Souillac Lot

Gratuit

Début : 2026-07-17 21:00:00
2026-07-17

Quartet de lectures noires et bleues (lecture musicale)

Au moment de souffler les 30 bougies du festival et à l’instigation de l’autrice Stéphanie Benson, huit écrivains de romans noirs ont offert une nouvelle à Souillac en jazz. Quel meilleur moment que ces 50 ans pour les partager avec le public du festival ?

Quatre histoires noires baignées de notes bleues vous seront lues par Hélène Pierron (Les livres nous parlent), accompagnée des musiciens souillagais Marco Boissard (guitare), Jean-Pierre Kuntz (contrebasse) et Hady Mouallem (violon).

6007A Place Doussot Souillac 46200 Lot Occitanie  

English :

Quartet de lectures noires et bleues (musical reading)

