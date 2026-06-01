Spectacle de danse à Souillac rue du Maquis Souillac
Spectacle de danse à Souillac rue du Maquis Souillac dimanche 21 juin 2026.
Souillac
Spectacle de danse à Souillac
rue du Maquis Palais du Congrès Souillac Lot
Tarif : 5 – 5 – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 15:00:00
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
"Que retentissent nos voix" spectacle de l'école de danse
Buvette sur place
Sur réservation en ligne uniquement
"Que retentissent nos voix" spectacle de l'école de danse
Buvette sur place
Sur réservation en ligne uniquement
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rue du Maquis Palais du Congrès Souillac 46200 Lot Occitanie
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English :
"Let Our Voices Be Heard"—a performance by the
Dance School
Refreshments available on site
Online reservations only
L’événement Spectacle de danse à Souillac Souillac a été mis à jour le 2026-06-11 par OT Vallée de la Dordogne
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