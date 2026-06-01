Spectacle de danse à Souillac rue du Maquis Souillac dimanche 21 juin 2026.

Souillac

Spectacle de danse à Souillac

rue du Maquis Palais du Congrès Souillac Lot

Tarif : 5 – 5 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 15:00:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

"Que retentissent nos voix" spectacle de l'école de danse

Buvette sur place

Sur réservation en ligne uniquement

"Que retentissent nos voix" spectacle de l'école de danse

Buvette sur place

Sur réservation en ligne uniquement

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rue du Maquis Palais du Congrès Souillac 46200 Lot Occitanie

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English :

"Let Our Voices Be Heard"—a performance by the

Dance School

Refreshments available on site

Online reservations only

L’événement Spectacle de danse à Souillac Souillac a été mis à jour le 2026-06-11 par OT Vallée de la Dordogne