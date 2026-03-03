Exposition Jean Pierre RODRIGO SUBIRANA 1976 PREMIERES PEINTURES EARLY PAINTINGS Souillac

Exposition Jean Pierre RODRIGO SUBIRANA 1976 PREMIERES PEINTURES EARLY PAINTINGS

10 rue de la Halle Souillac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08

fin : 2026-08-03

Date(s) :

2026-07-08

Avec l’exposition de ses premières peintures réalisées à Souillac, à partir de l’été 1976, au Café de Paris et dans l’ancienne École de filles aujourd’hui Mairie, Jean-Pierre Rodrigo relie ses débuts de peintre à l’époque du premier Festival de jazz alors qu’il dirigeait, depuis peu, le Swing Machine Big Band

Avec l’exposition de ses premières peintures réalisées à Souillac, à partir de l’été 1976, au Café de Paris et dans l’ancienne École de filles aujourd’hui Mairie, Jean-Pierre Rodrigo relie ses débuts de peintre à l’époque du premier Festival de jazz alors qu’il dirigeait, depuis peu, le Swing Machine Big Band. Le grand orchestre de jazz lotois, qui s’était produit lors de l’ouverture, sera de nouveau l’invité du Festival, le 22 Juillet prochain, à l’occasion du 50e anniversaire de Souillac en Jazz !

Plusieurs thèmes sont représentés parmi les peintures exposées dont, les grandes toiles de la série “Oblitérations Enveloppes” de 1977, les dessins des “Diptyques Triptyques” et ceux des “Palais” des années 1978 à 1980. L’architecture, jusqu’à aujourd’hui, est très présente dans les thèmes abordés par Jean-Pierre Rodrigo et il n’est pas anodin de noter qu’en 1976, sa première série de peintures à l’encre rose et verte de la série “Façades”, a été inspirée par une architecture précaire, celle du bâti de planches du séchoir à tabac que l’on peut voir aujourd’hui encore à l’entrée du village du Roc !

Et noter, également, que dans les variations rythmiques de cette série, on peut lire des improvisations successives telles qu’on les pratique en jazz à partir d’un thème…

.

10 rue de la Halle Souillac 46200 Lot Occitanie +33 5 65 32 67 92

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

With this exhibition of his first paintings done in Souillac, starting in the summer of 1976, at the Café de Paris and in the former Girls? School, now the Town Hall, Jean-Pierre Rodrigo links his beginnings as a painter to the era of the first Jazz Festival, when he had recently become the leader of the Swing Machine Big Band

L’événement Exposition Jean Pierre RODRIGO SUBIRANA 1976 PREMIERES PEINTURES EARLY PAINTINGS Souillac a été mis à jour le 2026-02-28 par OT Vallée de la Dordogne