Souillac en Jazz Emile Parisien-Floating

Souillac Lot

Tarif : 15 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Date : 2026-07-23 21:15:00

fin : 2026-07-23

Date(s) :

2026-07-23

Émile Parisien virtuose et prodige du saxophone soprano d’une créativité sans limite se saisit de deux années de résidence au théâtre de la citée internationale pour partir à la recherche de nouvelles combinaisons sonores avec le projet Floating en ralliant à lui des figures majeures

Le pianiste Yaron Herman parmi les plus marquant de ces dernières années, improvisateur hors pair

Disciple de Shankar Ghosh, Prabhu Edouard a accompagné les grands noms de la musique indienne. Il est un des joueurs de tabla les plus éclectiques, fournisseur de riches saveurs qui ont déjà séduit Jordi Savall, Jeff Mills ou Magic Malik

Enfin, la grande Linda May Han Oh , une des étoiles montantes les plus dynamiques du jazz d’aujourd’hui (Wall Street Journal), lauréate d’un Grammy en 2023 pour son chef d’œuvre The Glass Hours, saura unir par son intelligence ces très fortes personnalités. Un all stars éblouissant sur la scène de Souillac

Émile Parisien saxophone soprano

Yaron Herman piano

Linda May Han Oh contrebasse

Prabhu Edouard tablas .

Souillac 46200 Lot Occitanie

English :

Émile Parisien, soprano saxophone virtuoso and prodigy of boundless creativity, takes advantage of his two-year residency at the Théâtre de la Citée Internationale to explore new sound combinations with the Floating project, enlisting the help of major figures in the field

Pianist Yaron Herman, one of the most outstanding improvisers of recent years

A disciple of Shankar Ghosh, Prabhu Edouard has accompanied the great names of Indian music

