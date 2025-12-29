Souillac en Jazz SWING MACHINE BIG BAND avec GILDA SOLVE Souillac
Souillac en Jazz SWING MACHINE BIG BAND avec GILDA SOLVE Souillac mercredi 22 juillet 2026.
Place Betz Souillac Lot
Le Swing Machine Big Band invite Gilda Solve, pétillante vocaliste californienne au style ultra-dynamique, pour un unique concert qui revisitera les grands standards du Jazz, les musiques de films et de comédies musicales de George et Ira Gershwin, Duke Ellington, Count Basie, Ray Charles, Quincy .
English :
The Swing Machine Big Band invites Gilda Solve, a sparkling Californian vocalist with an ultra-dynamic style, for a unique concert that will revisit the great jazz standards, film scores and musicals by George and Ira Gershwin, Duke Ellington, Count Basie, Ray Charles, Quincy and others
