Souillac en Jazz Randonnée Jazz Souillac

Souillac en Jazz Randonnée Jazz

Place Pierre Betz Souillac Lot

Début : 2026-07-19 09:00:00

fin : 2026-07-19

2026-07-19

La 22e randojazz se déroulera dans le cadre magnifique de la vallée de la Dordogne et sera animée par Jazz Olt.

Les quatre musiciens de Jazz Olt (banjo, soubassophone, clarinette et trompette) dirigés par Jean Marc Dejean par ailleurs directeur de l’école de musique de Prayssac, veulent partager leur amour du jazz de la Nouvelle-Orléans.

Départ de la rando à 9h place Betz, prévoir chaussures adaptées

Place Pierre Betz Souillac 46200 Lot Occitanie +33 5 65 37 04 93

English :

The 22nd randojazz will take place in the magnificent setting of the Dordogne valley and will be hosted by Jazz Olt.

The four musicians of Jazz Olt (banjo, soubassophone, clarinet and trumpet) led by Jean Marc Dejean by the way director of the Prayssac music school, want to share their love of New Orleans jazz.

Start of the rando at 9am place Betz, bring suitable shoes

