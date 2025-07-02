Balade exposition de la Forge de Bourzolle La Forge Souillac

Souillac

Balade exposition de la Forge de Bourzolle

La Forge Bourzolles Souillac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20 10:00:00

fin : 2026-07-26 18:30:00

Date(s) :

2026-07-20

16 artistes éclectiques vous proposent de découvrir leurs œuvres au fil d'une déambulation dans la grande maison de La Forge, au milieu d'un écrin de verdure

16 artistes éclectiques vous proposent de découvrir leurs œuvres au fil d'une déambulation dans la grande maison de La Forge, au milieu d'un écrin de verdure

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La Forge Bourzolles Souillac 46200 Lot Occitanie +33 6 12 59 24 49

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English :

16 eclectic artists invite you to discover their works as they wander through the large house of La Forge, set in a green setting

L’événement Balade exposition de la Forge de Bourzolle Souillac a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Vallée de la Dordogne