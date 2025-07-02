Balade exposition de la Forge de Bourzolle La Forge Souillac
Balade exposition de la Forge de Bourzolle La Forge Souillac lundi 20 juillet 2026.
Souillac
Balade exposition de la Forge de Bourzolle
La Forge Bourzolles Souillac Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20 10:00:00
fin : 2026-07-26 18:30:00
Date(s) :
2026-07-20
16 artistes éclectiques vous proposent de découvrir leurs œuvres au fil d'une déambulation dans la grande maison de La Forge, au milieu d'un écrin de verdure
16 artistes éclectiques vous proposent de découvrir leurs œuvres au fil d'une déambulation dans la grande maison de La Forge, au milieu d'un écrin de verdure
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La Forge Bourzolles Souillac 46200 Lot Occitanie +33 6 12 59 24 49
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English :
16 eclectic artists invite you to discover their works as they wander through the large house of La Forge, set in a green setting
L’événement Balade exposition de la Forge de Bourzolle Souillac a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Vallée de la Dordogne
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