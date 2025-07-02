Souillac

Les Chansonnades Spectacle chansons françaises

La Forge Souillac Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 21:00:00

fin : 2026-08-04

Date(s) :

2026-08-04

Joce Ballerat, auteure, compositrice et interprète, chante depuis toujours de la chanson française intimiste

Joce Ballerat, auteure, compositrice et interprète, chante depuis toujours de la chanson française intimiste. C'est une interprète généreuse au service des émotions. Accompagnée au piano, elle propose un mélange de répertoires

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La Forge Souillac 46200 Lot Occitanie +33 7 67 61 68 88

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English :

Joce Ballerat, author, composer and performer, has always sung intimate French songs

L’événement Les Chansonnades Spectacle chansons françaises Souillac a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Vallée de la Dordogne