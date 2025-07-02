Les Chansonnades Spectacle chansons françaises Souillac
Les Chansonnades Spectacle chansons françaises Souillac mardi 4 août 2026.
Souillac
Les Chansonnades Spectacle chansons françaises
La Forge Souillac Lot
Tarif : – – EUR
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 21:00:00
fin : 2026-08-04
Date(s) :
2026-08-04
Joce Ballerat, auteure, compositrice et interprète, chante depuis toujours de la chanson française intimiste
Joce Ballerat, auteure, compositrice et interprète, chante depuis toujours de la chanson française intimiste. C'est une interprète généreuse au service des émotions. Accompagnée au piano, elle propose un mélange de répertoires
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La Forge Souillac 46200 Lot Occitanie +33 7 67 61 68 88
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English :
Joce Ballerat, author, composer and performer, has always sung intimate French songs
L’événement Les Chansonnades Spectacle chansons françaises Souillac a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Vallée de la Dordogne
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