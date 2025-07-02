Souillac

Nocturnes Souillagaises

Souillac Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 19:00:00

fin : 2026-08-05 23:00:00

Date(s) :

2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12

Les nocturnes Souillagaises! Pendant que les commerces de la rue de la Halle jouent les prolongations, venez découvrir les créations et œuvres d'art de nos artisans locaux dans la même rue

Les nocturnes Souillagaises! Pendant que les commerces de la rue de la Halle jouent les prolongations, venez découvrir les créations et œuvres d'art de nos artisans locaux dans la même rue. Chacune de leur créations raconte une histoire, relevant l'âme et la richesse de notre Vallée de la Dordogne

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Souillac 46200 Lot Occitanie articomm.souillac@gmail.com

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English :

Souillages Night Market! While the shops on Rue de la Halle stay open late, come discover the creations and works of art by our local artisans on the same street

L’événement Nocturnes Souillagaises Souillac a été mis à jour le 2026-06-15 par OT Vallée de la Dordogne