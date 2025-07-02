Souillac en Jazz Conférence Le Jazz en milieu rural Mairie Souillac vendredi 24 juillet 2026.

Souillac

Souillac en Jazz Conférence Le Jazz en milieu rural

Mairie 5 Avenue de Sarlat Souillac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 15:00:00

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

Conférence débat avec quelques grands personnages du jazz Nicolas Pommaret, Anne Legrand, Antoine Bos et des président·e·s et directeur·ice·s de festivals

Conférence débat avec quelques grands personnages du jazz Nicolas Pommaret, Anne Legrand, Antoine Bos et des président·e·s et directeur·ice·s de festivals

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Mairie 5 Avenue de Sarlat Souillac 46200 Lot Occitanie +33 5 65 37 04 93

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English :

Conference debate with some of jazz’s leading figures: Nicolas Pommaret, Anne Legrand, Antoine Bos and festival presidents and directors

L’événement Souillac en Jazz Conférence Le Jazz en milieu rural Souillac a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Vallée de la Dordogne