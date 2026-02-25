Tour du Lot féminin Bikepacking Souillac

Tour du Lot féminin Bikepacking

Tour du Lot féminin Bikepacking Souillac samedi 18 juillet 2026.

Tour du Lot féminin Bikepacking

25 Avenue de Sarlat Souillac Lot

Tarif : 145 – 145 – EUR

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 08:30:00
fin : 2026-07-19

Date(s) :
2026-07-18

Le Tour du Lot féminin Bikepacking est une épreuve réservée aux filles ! Cette randonnée suivra un parcours tracé dans le parc naturel des Causses du Quercy, une boucle au départ et à l’arrivée de LA BICICLETA RAVITO à SOUILLAC (46)

Le Tour du Lot féminin Bikepacking est une épreuve réservée aux filles ! Cette randonnée suivra un parcours tracé dans le parc naturel des Causses du Quercy, une boucle au départ et à l’arrivée de LA BICICLETA RAVITO à SOUILLAC (46). Un bivouac (votre tente ou une de nos tentes (sur demande)sera assuré le samedi soir avec le dîner et le lendemain matin, petit-déjeuner. Sur 2 jours vous parcourez en bikepacking un total de 250km et 3000 m de D+ sur les Causses et dans les vallées de la Dordogne, du Célé et du Lot. Une parenthèse de 2 jours, pour découvrir le bikepacking, dépasser vos limites, découvrir une région aux paysages qui méritent les coups de pédale, entre filles !

  .

25 Avenue de Sarlat Souillac 46200 Lot Occitanie  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Tour du Lot féminin Bikepacking is an event for girls only! This tour will follow a course laid out in the Causses du Quercy natural park, with a loop starting and finishing at LA BICICLETA RAVITO in SOUILLAC (46)

L’événement Tour du Lot féminin Bikepacking Souillac a été mis à jour le 2026-02-25 par OT Vallée de la Dordogne