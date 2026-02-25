Tour du Lot féminin Bikepacking Souillac

Tour du Lot féminin Bikepacking

25 Avenue de Sarlat Souillac Lot

Tarif : 145 – 145 – EUR

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 08:30:00

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-18

Le Tour du Lot féminin Bikepacking est une épreuve réservée aux filles ! Cette randonnée suivra un parcours tracé dans le parc naturel des Causses du Quercy, une boucle au départ et à l’arrivée de LA BICICLETA RAVITO à SOUILLAC (46). Un bivouac (votre tente ou une de nos tentes (sur demande)sera assuré le samedi soir avec le dîner et le lendemain matin, petit-déjeuner. Sur 2 jours vous parcourez en bikepacking un total de 250km et 3000 m de D+ sur les Causses et dans les vallées de la Dordogne, du Célé et du Lot. Une parenthèse de 2 jours, pour découvrir le bikepacking, dépasser vos limites, découvrir une région aux paysages qui méritent les coups de pédale, entre filles !

English:

The Tour du Lot féminin Bikepacking is an event for girls only! This tour will follow a course laid out in the Causses du Quercy natural park, with a loop starting and finishing at LA BICICLETA RAVITO in SOUILLAC (46)

