Souillac en Jazz Duo Brady puis Youn Sun Nah & Bojan Z Elles Souillac

Souillac en Jazz Duo Brady puis Youn Sun Nah & Bojan Z Elles

Place Pierre Betz Souillac Lot

Tarif : – – 18 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 21:15:00

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

Depuis leur rencontre en 2010, Michèle Pierre et Paul Colomb , tous deux violoncellistes avec des formations classiques et jazz, n’ont cessé de jouer ensemble, et de leurs conversations improvisées et ludiques est progressivement né le Duo Brady lauréat Jazz Migration 2025. Leur engagement artistique est total dans la création et sur la scènes en étant à la fois auteurs, interprètes, producteurs, pédagogues et porteurs de projets. Leur passage sur la scène de Souillac sera un événement

Improvisatrice hors pair, dotée d’une fabuleuse technique et d’une voix cristalline, la chanteuse Youn Sun Nah s’est rapidement imposée comme une figure incontournable du jazz vocal contemporain. Pour son deuxième passage à Souillac, elle rend hommage aux chanteuses qui ont marqué son itinéraire (Nina Simone, Björk, Piaf…) en faisant une relecture subtile et décalée de leurs tubes.

Pianiste franco serbe Bojan Z est une figure reconnue et estimée du piano dans toute l’Europe pour avoir fait une fusion subtile du jazz et des musiques balkaniques. Doté d’une technique pianistique impressionnante au service d’une créativité sans limite, il accompagnera Youn Sun Nah dans un esprit quasi orchestral .

Place Pierre Betz Souillac 46200 Lot Occitanie

English :

Since meeting in 2010, Michèle Pierre and Paul Colomb , both cellists with classical and jazz training, have never stopped playing together, and from their improvised and playful conversations has gradually emerged the Duo Brady, winner of Jazz Migration 2025

