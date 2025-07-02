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Exposition 14-18 la carte postale en guerre Vitrines et Bibliothèque Municipale Souillac

Exposition 14-18 la carte postale en guerre Vitrines et Bibliothèque Municipale Souillac

Exposition 14-18 la carte postale en guerre Vitrines et Bibliothèque Municipale Souillac vendredi 7 août 2026.

Lieu : Vitrines et Bibliothèque Municipale

Adresse : 10 rue de la Halle

Ville : 46200 Souillac

Département : Lot

Début : vendredi 7 août 2026

Fin : mardi 22 septembre 2026

Tarif : Gratuit

Souillac

Exposition 14-18 la carte postale en guerre

Vitrines et Bibliothèque Municipale 10 rue de la Halle Souillac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07
fin : 2026-09-22

Date(s) :
2026-08-07

Exposition de cartes postales sur la Première Guerre Mondiale, réalisée par Françoise Fumat

Exposition de cartes postales sur la Première Guerre Mondiale, réalisée par Françoise Fumat

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Vitrines et Bibliothèque Municipale 10 rue de la Halle Souillac 46200 Lot Occitanie  

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English :

Exhibition of postcards on the First World War, by Françoise Fumat

L’événement Exposition 14-18 la carte postale en guerre Souillac a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Vallée de la Dordogne

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