Concert à la Forge de Bourzolles La Forge Souillac mardi 4 août 2026.

Souillac

Concert à la Forge de Bourzolles

La Forge Bourzolles Souillac Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 20:30:00

fin : 2026-08-04

Date(s) :

2026-08-04

Concert de chansons françaises piano-voix avec Joce Ballerat à la Forge de Bourzolles

Participation au chapeau

Concert de chansons françaises piano-voix avec Joce Ballerat à la Forge de Bourzolles

Participation au chapeau

.

La Forge Bourzolles Souillac 46200 Lot Occitanie +33 6 12 59 24 49

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

French songs concert (piano and vocals) with Joce Ballerat at La Forge de Bourzolles

Donations welcome

L’événement Concert à la Forge de Bourzolles Souillac a été mis à jour le 2026-06-15 par OT Vallée de la Dordogne