Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concert Avà Corsica à l’Abbatiale Sainte-Marie Souillac

Concert Avà Corsica à l’Abbatiale Sainte-Marie Souillac

Concert Avà Corsica à l’Abbatiale Sainte-Marie Souillac lundi 27 juillet 2026.

Ville : 46200 Souillac

Département : Lot

Début : lundi 27 juillet 2026

Fin : lundi 27 juillet 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif : Tarif enfant

Souillac

Concert Avà Corsica à l’Abbatiale Sainte-Marie

Souillac Lot

Tarif : – – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-27 21:00:00
fin : 2026-07-27

Date(s) :
2026-07-27

Le groupe Avà Corsica sera en concert à l'abbatiale Sainte-Marie, présenté par le Rotary Club de Souillac

Musiques et chants corses au rendez-vous

Le groupe Avà Corsica sera en concert à l'abbatiale Sainte-Marie, présenté par le Rotary Club de Souillac

Musiques et chants corses au rendez-vous

  .

Souillac 46200 Lot Occitanie +33 5 65 32 59 21 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Av%E0 Corsica group will perform at the Sainte-Marie Abbey, presented by the Rotary Club of Souillac

Corsican music and songs are on the program

L’événement Concert Avà Corsica à l’Abbatiale Sainte-Marie Souillac a été mis à jour le 2026-06-11 par OT Vallée de la Dordogne

À voir aussi à Souillac (Lot)