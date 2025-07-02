Souillac

Concert Avà Corsica à l’Abbatiale Sainte-Marie

Souillac Lot

Tarif : – – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-27 21:00:00

fin : 2026-07-27

Date(s) :

2026-07-27

Le groupe Avà Corsica sera en concert à l'abbatiale Sainte-Marie, présenté par le Rotary Club de Souillac

Musiques et chants corses au rendez-vous

Le groupe Avà Corsica sera en concert à l'abbatiale Sainte-Marie, présenté par le Rotary Club de Souillac

Musiques et chants corses au rendez-vous

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Souillac 46200 Lot Occitanie +33 5 65 32 59 21

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English :

The Av%E0 Corsica group will perform at the Sainte-Marie Abbey, presented by the Rotary Club of Souillac

Corsican music and songs are on the program

L’événement Concert Avà Corsica à l’Abbatiale Sainte-Marie Souillac a été mis à jour le 2026-06-11 par OT Vallée de la Dordogne