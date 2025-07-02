Concert Avà Corsica à l’Abbatiale Sainte-Marie Souillac
Concert Avà Corsica à l’Abbatiale Sainte-Marie Souillac lundi 27 juillet 2026.
Souillac
Concert Avà Corsica à l’Abbatiale Sainte-Marie
Souillac Lot
Tarif : – – EUR
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-27 21:00:00
fin : 2026-07-27
Date(s) :
2026-07-27
Le groupe Avà Corsica sera en concert à l'abbatiale Sainte-Marie, présenté par le Rotary Club de Souillac
Musiques et chants corses au rendez-vous
Le groupe Avà Corsica sera en concert à l'abbatiale Sainte-Marie, présenté par le Rotary Club de Souillac
Musiques et chants corses au rendez-vous
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Souillac 46200 Lot Occitanie +33 5 65 32 59 21
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English :
The Av%E0 Corsica group will perform at the Sainte-Marie Abbey, presented by the Rotary Club of Souillac
Corsican music and songs are on the program
L’événement Concert Avà Corsica à l’Abbatiale Sainte-Marie Souillac a été mis à jour le 2026-06-11 par OT Vallée de la Dordogne
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