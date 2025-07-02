Atelier Archives Départementale je débute ma généalogie section jeunesse Souillac

Souillac

Atelier Archives Départementale je débute ma généalogie

section jeunesse 10 Rue de la Halle Souillac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-24 14:00:00

fin : 2026-09-24

Date(s) :

2026-09-24

Parfait pour débuter sa généalogie cet atelier va vous permettre de découvrir les sources disponibles en ligne sur le site internet des archives départementales du Lot et d'acquérir les bases pour commencer vos recherches

Tout public, sur réservation

Parfait pour débuter sa généalogie cet atelier va vous permettre de découvrir les sources disponibles en ligne sur le site internet des archives départementales du Lot et d'acquérir les bases pour commencer vos recherches

Tout public, sur réservation

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section jeunesse 10 Rue de la Halle Souillac 46200 Lot Occitanie +33 5 65 32 67 92

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English :

Perfect for getting started with genealogy: this workshop will help you discover the online resources available on the Lot Departmental Archives website and learn the basics to start your research

Open to the public, by reservation

L’événement Atelier Archives Départementale je débute ma généalogie Souillac a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Vallée de la Dordogne