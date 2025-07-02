Atelier Archives Départementale je débute ma généalogie section jeunesse Souillac
Atelier Archives Départementale je débute ma généalogie section jeunesse Souillac jeudi 24 septembre 2026.
Souillac
Atelier Archives Départementale je débute ma généalogie
section jeunesse 10 Rue de la Halle Souillac Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-24 14:00:00
fin : 2026-09-24
Date(s) :
2026-09-24
Parfait pour débuter sa généalogie cet atelier va vous permettre de découvrir les sources disponibles en ligne sur le site internet des archives départementales du Lot et d'acquérir les bases pour commencer vos recherches
Tout public, sur réservation
Parfait pour débuter sa généalogie cet atelier va vous permettre de découvrir les sources disponibles en ligne sur le site internet des archives départementales du Lot et d'acquérir les bases pour commencer vos recherches
Tout public, sur réservation
.
section jeunesse 10 Rue de la Halle Souillac 46200 Lot Occitanie +33 5 65 32 67 92
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Perfect for getting started with genealogy: this workshop will help you discover the online resources available on the Lot Departmental Archives website and learn the basics to start your research
Open to the public, by reservation
L’événement Atelier Archives Départementale je débute ma généalogie Souillac a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Vallée de la Dordogne
À voir aussi à Souillac (Lot)
- Spectacle de danse à Souillac rue du Maquis Souillac 21 juin 2026
- Les Thés au jardin d’hiver à La forge de Souillac Souillac 21 juin 2026
- Marché de producteurs de pays « Bienvenue à la ferme » de Souillac Souillac 1 juillet 2026
- Conférence Clin d’œil à Félix Valloton Bibliothèque Municipale Souillac 2 juillet 2026
- Exposition Jean Pierre RODRIGO SUBIRANA 1976 PREMIERES PEINTURES EARLY PAINTINGS Souillac 8 juillet 2026