Informations pratiques

Souillac

Festival Résurgence X Chose Publique

et dans tout le territoire Cauvaldor Souillac Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-01

fin : 2026-11-22

Date(s) :

2026-10-01

Depuis dix ans, le festival Résurgence, Festival d'Art Contemporain et Territoire, anime l’automne culturel de la communauté de communes Causses et Vallée de la Dordogne (Cauvaldor)

Depuis dix ans, le festival Résurgence, Festival d'Art Contemporain et Territoire, anime l’automne culturel de la communauté de communes Causses et Vallée de la Dordogne (Cauvaldor). Chaque année, l’édition s’inspire du patrimoine local ou d’une personnalité vivant ou ayant vécu sur le territoire, afin de proposer une thématique cohérente avec les enjeux sociétaux actuels. D’octobre à novembre, le festival propose ainsi une exposition phare d’art contemporain à Souillac, une constellation d’expositions, une grande diversité de rendez-vous culturels spectacles, conférences, visites, ateliers, projections, etc. et une offre de médiation culturelle. Depuis 2017, le festival a accueilli plus de 90 000 festivaliers et 10 000 scolaires. Nous accueillons chaque année toujours plus de visiteurs, de scolaires et de professionnels

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et dans tout le territoire Cauvaldor Souillac 46200 Lot Occitanie +33 6 76 36 93 00

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English :

For the past ten years, the R%E9surgence Festival of Contemporary Art and Territory has been a highlight of the fall cultural season in the Causses and Vall%E9e de la Dordogne Community of Municipalities (Cauvaldor)

L’événement Festival Résurgence X Chose Publique Souillac a été mis à jour le 2026-07-30 par OT Vallée de la Dordogne