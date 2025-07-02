Spectacle de feu Yule Souillac
Spectacle de feu Yule Souillac dimanche 16 août 2026.
Souillac
Spectacle de feu Yule
Place Pierre Betz Souillac Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 22:00:00
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
Spectacle de feu chorégraphié des sorciers mystérieux initient une femme perdue à un rituel ancestral
Spectacle de feu chorégraphié des sorciers mystérieux initient une femme perdue à un rituel ancestral. Au rythme des tambours chamaniques, flammes et sortilèges accomplissent la prophétie de l’arbre de l’hiver réincarné
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Place Pierre Betz Souillac 46200 Lot Occitanie +33 5 65 32 71 00
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English :
Choreographed fire show: mysterious sorcerers initiate a lost woman into an ancestral ritual
L’événement Spectacle de feu Yule Souillac a été mis à jour le 2026-06-10 par OT Vallée de la Dordogne
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