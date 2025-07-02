Souillac

Spectacle de feu Yule

Place Pierre Betz Souillac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 22:00:00

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Spectacle de feu chorégraphié des sorciers mystérieux initient une femme perdue à un rituel ancestral

Spectacle de feu chorégraphié des sorciers mystérieux initient une femme perdue à un rituel ancestral. Au rythme des tambours chamaniques, flammes et sortilèges accomplissent la prophétie de l’arbre de l’hiver réincarné

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Place Pierre Betz Souillac 46200 Lot Occitanie +33 5 65 32 71 00

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English :

Choreographed fire show: mysterious sorcerers initiate a lost woman into an ancestral ritual

L’événement Spectacle de feu Yule Souillac a été mis à jour le 2026-06-10 par OT Vallée de la Dordogne