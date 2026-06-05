Conférence archéologique Salle Joachim du Bellay Souillac
vendredi 18 septembre 2026 · Salle Joachim du Bellay · Souillac
Informations pratiques
Souillac
Conférence archéologique
Salle Joachim du Bellay Avenue de Sarlat Souillac Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 18:30:00
fin : 2026-09-18
Date(s) :
2026-09-18
Conférence archéologique Les herbivores de la dernière glaciation apport des découvertes dans l’igue du Gral et en Quercy Les études menées dans les sites souterrains du Quercy montrent une faune piégée depuis 100 000 ans
Conférence archéologique Les herbivores de la dernière glaciation apport des découvertes dans l’igue du Gral et en Quercy Les études menées dans les sites souterrains du Quercy montrent une faune piégée depuis 100 000 ans. La conférence revient sur un siècle et demi de découvertes et les apports des fouilles récentes.
Conférence par Jean-Christophe Castel, archéozoologue, conservateur honoraire du Muséum d’histoire naturelle de Genève. Conférence proposé par le Département du Lot et en partenariat avec le Pays d’art et d’histoire Causses et
vallée de la Dordogne
.
Salle Joachim du Bellay Avenue de Sarlat Souillac 46200 Lot Occitanie +33 5 65 33 81 36
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English :
Archaeological Lecture: Herbivores of the LastIce Age—Insights from Discoveries in the Ligue du Gral and Quercy Studies conducted at underground sites in Quercy reveal fauna that has been trapped for 100,000 years
L’événement Conférence archéologique Souillac a été mis à jour le 2026-08-23 par OT Vallée de la Dordogne
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