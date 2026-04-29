Soirée Cinéma Jean Lurçat et Dom Robert, l’Art de la Tapisserie sur Grand Ecran Souillac
Soirée Cinéma Jean Lurçat et Dom Robert, l’Art de la Tapisserie sur Grand Ecran Souillac vendredi 5 juin 2026.
Souillac
Soirée Cinéma Jean Lurçat et Dom Robert, l’Art de la Tapisserie sur Grand Ecran
19 Avenue du Général de Gaulle Souillac Lot
Tarif : – – 5.5 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 20:30:00
fin : 2026-06-05
Date(s) :
2026-06-05
Dom Robert a développé son art très personnel après initiation à la Tapisserie par Jean Lurçat
Dom Robert a développé son art très personnel après initiation à la Tapisserie par Jean Lurçat. Ce soir, le classique JEAN LURÇAT AUBUSSON (16mn) de Jean Lods et JEAN LURÇAT, LE RÊVE ENSOLEILLÉ (26mn) de Patrick Cazals, puis LES CHAMPS DE LAINE DE DOM ROBERT (41min) de P Cazals.
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19 Avenue du Général de Gaulle Souillac 46200 Lot Occitanie +33 9 67 34 45 70
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English :
Dom Robert developed his very personal art after being introduced to Tapestry by Jean Lurçat
L’événement Soirée Cinéma Jean Lurçat et Dom Robert, l’Art de la Tapisserie sur Grand Ecran Souillac a été mis à jour le 2026-04-29 par OT Vallée de la Dordogne
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