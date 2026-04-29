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Soirée Cinéma Jean Lurçat et Dom Robert, l’Art de la Tapisserie sur Grand Ecran Souillac

Soirée Cinéma Jean Lurçat et Dom Robert, l’Art de la Tapisserie sur Grand Ecran Souillac

Soirée Cinéma Jean Lurçat et Dom Robert, l’Art de la Tapisserie sur Grand Ecran Souillac vendredi 5 juin 2026.

Adresse : 19 Avenue du Général de Gaulle

Ville : 46200 Souillac

Département : Lot

Début : vendredi 5 juin 2026

Fin : vendredi 5 juin 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif : 5.5 Tarif réduit

Souillac

Soirée Cinéma Jean Lurçat et Dom Robert, l’Art de la Tapisserie sur Grand Ecran

19 Avenue du Général de Gaulle Souillac Lot

Tarif : – – 5.5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 20:30:00
fin : 2026-06-05

Date(s) :
2026-06-05

Dom Robert a développé son art très personnel après initiation à la Tapisserie par Jean Lurçat

Dom Robert a développé son art très personnel après initiation à la Tapisserie par Jean Lurçat. Ce soir, le classique JEAN LURÇAT AUBUSSON (16mn) de Jean Lods et JEAN LURÇAT, LE RÊVE ENSOLEILLÉ (26mn) de Patrick Cazals, puis LES CHAMPS DE LAINE DE DOM ROBERT (41min) de P Cazals.

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19 Avenue du Général de Gaulle Souillac 46200 Lot Occitanie +33 9 67 34 45 70 

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English :

Dom Robert developed his very personal art after being introduced to Tapestry by Jean Lurçat

L’événement Soirée Cinéma Jean Lurçat et Dom Robert, l’Art de la Tapisserie sur Grand Ecran Souillac a été mis à jour le 2026-04-29 par OT Vallée de la Dordogne

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