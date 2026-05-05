Après-midi jeux d’échecs Médiathèque La Grande Passerelle Saint-Malo
Après-midi jeux d’échecs Médiathèque La Grande Passerelle Saint-Malo dimanche 10 mai 2026.
Saint-Malo
Après-midi jeux d’échecs
Médiathèque La Grande Passerelle 2 rue Nicolas Bouvier Saint-Malo Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 14:00:00
fin : 2026-05-10 18:00:00
Date(s) :
2026-05-10
Avec l’Échiquier Malouin.
Le roi des jeux, le jeu des rois . Depuis des siècles, les échecs fascinent par leur richesse stratégiques et leur élégance. plus qu’un simple jeu, c’est un véritable voyage entre histoire, logique, patience et créativité.
À travers cette animation conviviale et ouverte à tous, venez vous initier, vous perfectionner ou simplement partager un moment ludique autour de l’échiquier. .
Médiathèque La Grande Passerelle 2 rue Nicolas Bouvier Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 40 78 00
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English :
L’événement Après-midi jeux d’échecs Saint-Malo a été mis à jour le 2026-04-29 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel
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