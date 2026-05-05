Après-midi jeux d’échecs Médiathèque La Grande Passerelle Saint-Malo

Saint-Malo

Après-midi jeux d’échecs

Médiathèque La Grande Passerelle 2 rue Nicolas Bouvier Saint-Malo Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 14:00:00

fin : 2026-05-10 18:00:00

Date(s) :

2026-05-10

Avec l’Échiquier Malouin.

Le roi des jeux, le jeu des rois . Depuis des siècles, les échecs fascinent par leur richesse stratégiques et leur élégance. plus qu’un simple jeu, c’est un véritable voyage entre histoire, logique, patience et créativité.

À travers cette animation conviviale et ouverte à tous, venez vous initier, vous perfectionner ou simplement partager un moment ludique autour de l’échiquier. .

Médiathèque La Grande Passerelle 2 rue Nicolas Bouvier Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 40 78 00

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L’événement Après-midi jeux d’échecs Saint-Malo a été mis à jour le 2026-04-29 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel