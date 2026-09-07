Après-midi jeux, Médiathèque Hazebrouck, Hazebrouck

Informations pratiques

Après-midi jeux 23 septembre – 16 décembre, certains mercredis Médiathèque Hazebrouck Nord

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-23T14:00:00+02:00 – 2026-09-23T16:00:00+02:00

Fin : 2026-12-16T14:00:00+01:00 – 2026-12-16T16:00:00+01:00

Envie de jouer, de découvrir et de relever des défis ? La médiathèque vous propose des après-midis jeux pour les plus de 8 ans !

À chaque rendez-vous, un nouveau thème est à l’honneur : Course, pelote de laine, dragons… Venez découvrir une sélection de jeux et partager un moment convivial entre amis ou en famille.

Que vous soyez joueur débutant ou véritable passionné, chacun pourra trouver son jeu et relever les défis proposés. Alors, prêts à jouer ?

Médiathèque Hazebrouck Pl. Georges Degroote, 59190 Hazebrouck Hazebrouck 59190 Nord Hauts-de-France

Venez découvrir des sélections de jeux vidéo et de jeux de société pour partager un moment convivial !