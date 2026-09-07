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Après-midi jeux, Médiathèque Hazebrouck, Hazebrouck

mercredi 23 septembre 2026 · Médiathèque Hazebrouck · Hazebrouck

Après-midi jeux, Médiathèque Hazebrouck, Hazebrouck

Informations pratiques

Début
mercredi 23 septembre 2026
Fin
mercredi 16 décembre 2026
Lieu
Médiathèque Hazebrouck
Adresse
Pl. Georges Degroote, 59190 Hazebrouck
Ville
59190 Hazebrouck
Département
Nord
Tarif
Entrée libre

Après-midi jeux 23 septembre – 16 décembre, certains mercredis Médiathèque Hazebrouck Nord

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-23T14:00:00+02:00 – 2026-09-23T16:00:00+02:00
Fin : 2026-12-16T14:00:00+01:00 – 2026-12-16T16:00:00+01:00

Envie de jouer, de découvrir et de relever des défis ? La médiathèque vous propose des après-midis jeux pour les plus de 8 ans !

À chaque rendez-vous, un nouveau thème est à l’honneur : Course, pelote de laine, dragons… Venez découvrir une sélection de jeux et partager un moment convivial entre amis ou en famille.

Que vous soyez joueur débutant ou véritable passionné, chacun pourra trouver son jeu et relever les défis proposés. Alors, prêts à jouer ?

Médiathèque Hazebrouck Pl. Georges Degroote, 59190 Hazebrouck Hazebrouck 59190 Nord Hauts-de-France
Venez découvrir des sélections de jeux vidéo et de jeux de société pour partager un moment convivial !

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