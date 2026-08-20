Brocante secteur Pasteur Foch Hazebrouck, Centre Animation Nouveau Monde, Hazebrouck
dimanche 13 septembre 2026 · Centre Animation Nouveau Monde · Hazebrouck
Informations pratiques
Brocante secteur Pasteur Foch Hazebrouck Dimanche 13 septembre, 08h00 Centre Animation Nouveau Monde Nord
Placement libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-13T08:00:00+02:00 – 2026-09-13T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-13T08:00:00+02:00 – 2026-09-13T16:00:00+02:00
Chaque année, des centaines de visiteurs parcourent les allées à la recherche de bonnes affaires, d’objets insolites et de trésors oubliés. C’est l’occasion idéale de vider vos greniers… et de remplir votre porte-monnaie !
- De 8h à 16h
- Quartier Pasteur-Foch à Hazebrouck
Venez flâner, chiner, échanger et profiter d’une ambiance chaleureuse et familiale au cœur du quartier.
Buvette et petite restauration seront proposées tout au long de la journée.
Vous souhaitez exposer ?
Aucune inscription n’est nécessaire ! Nous passerons sur votre stand ! Installez-vous avant 8h dans les rues : César Samsoën, Pasteur, Velyck, Rue du 8 Mai.
Petit rappel : certains riverains exposent également devant chez eux. Vous reconnaîtrez leur emplacement grâce à une affiche apposée à leur fenêtre.
ℹ️ Information importante : la vente de produits alimentaires est exclusivement réservée aux commerçants du quartier ainsi qu’à l’organisateur.
Alors, que vous soyez exposant ou amateur de bonnes trouvailles, réservez votre dimanche 13 septembre ! On vous attend nombreux pour partager une journée conviviale, festive et pleine de bonnes affaires
Centre Animation Nouveau Monde rue César Samsoën Hazebrouck Hazebrouck 59190 Nord Hauts-de-France
LA GRANDE BROCANTE DU QUARTIER PASTEUR-FOCH Hazebrouck est de retour : Dimanche 13 septembre ! L’une des brocantes les plus conviviales de la rentrée !
CANM
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