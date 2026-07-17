La plaque commémorative sort de l’ombre, Collège Saint-Jacques, Hazebrouck
samedi 19 septembre 2026 · Collège Saint-Jacques · Hazebrouck
Informations pratiques
La plaque commémorative sort de l’ombre Samedi 19 septembre, 11h00 Collège Saint-Jacques Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
La plaque commémorative sort de l’ombre, son histoire se raconte et se partage
Histoire de l’hôpital auxiliaire no6, implanté dans les locaux actuels de Saint-Jacques à Hazebrouck, il y a un peu plus d’un siècle.
Des faits, des dates et des destins, un contexte, tragique certes, mais aussi porteur de solidarité, de courage et de rencontres qui ont marqué à jamais la vie de celles et ceux qui l’ont vécu.
Parce que cette histoire, qui appartient à toutes et à tous, doit être transmise aux générations futures, plusieurs évènements seront organisés au cours du mois de septembre.
Une programmation inclusive à laquelle participeront des élèves et collégiens de la ville d’Hazebrouck, des rendez-vous culturels, pédagogiques, ainsi que des temps de découverte, de rencontre et de partage.
Collège Saint-Jacques 59190 Hazebrouck, 60 rue louis warein Hazebrouck 59190 Nord Hauts-de-France
La plaque commémorative sort de l’ombre, son histoire se raconte et se partage
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