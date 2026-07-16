Conférence: Saint-Jacques de l’école à l’hôpital militaire, Collège Saint Jacques, Hazebrouck
vendredi 11 septembre 2026 · Collège Saint Jacques · Hazebrouck
Informations pratiques
Conférence: Saint-Jacques de l’école à l’hôpital militaire Vendredi 11 septembre, 18h30 Collège Saint Jacques Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-11T18:30:00+02:00 – 2026-09-11T19:30:00+02:00
Fin : 2026-09-11T18:30:00+02:00 – 2026-09-11T19:30:00+02:00
Conférence de Pierre-Marie Miroux et Jean-Michel Saus : « Saint-Jacques : de l’école à l’hôpital militaire ».
Témoignages de blessés célèbres (L.-F. Céline) ou anonymes (1914-1917)
La conférence se tient dans la chapelle du collège Saint-Jacques, 60 rue de Warein à Hazebrouck.
Collège Saint Jacques Hazebrouck Hazebrouck 59190 Nord Hauts-de-France
Conférence en lien avec le programme « La plaque commémorative sort de l’ombre ».
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