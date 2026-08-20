Concertation quartier du Nouveau rivage : diagnostic en marchant, Salle des Augustins, Hazebrouck

Informations pratiques

Concertation quartier du Nouveau rivage : diagnostic en marchant Mercredi 16 septembre, 18h00 Salle des Augustins Nord

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-16T18:00:00+02:00 – 2026-09-16T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-16T18:00:00+02:00 – 2026-09-16T20:00:00+02:00

Rue du Milieu à Hazebrouck, sur le site des anciens abattoirs et à proximité de l’Espace Flandre, le quartier du « Nouveau rivage » va être l’objet d’un important projet d’aménagement. Avec la création de logements, d’équipements dont le futur centre aquatique intercommunal et d’espaces publics de qualité, ce dernier a vocation à devenir un quartier attractif et vivant.

Contribuez au projet !

Une première phase de concertation est lancée afin d’associer l’ensemble des acteurs à l’élaboration du projet.

Habitants, associations, commerçants, entreprises, usagers… Votre avis compte ! Participez aux temps de concertation et partagez vos avis et propositions sur divers sujets concrets tels que les espaces publics et verts, les commerces ou encore les liaisons avec le centre-ville.

Rendez-vous mercredi 16 septembre à 18 h à la salle des Augustins à Hazebrouck pour une réunion publique suivie d’un diagnostic en marchant.

Plus d’information :https://www.ca-coeurdeflandre.fr/quartier-du-nouveau-rivage-donnez-votre-avis

Salle des Augustins 5 Rue des Augustins, 59190 Hazebrouck Hazebrouck 59190 Nord Hauts-de-France [{« link »: « https://www.ca-coeurdeflandre.fr/quartier-du-nouveau-rivage-donnez-votre-avis »}]

Le quartier du nouveau rivage à Hazebrouck va se métamorphoser. Des temps de concertation sont organisés pour associer l’ensemble des acteurs du quartier à l’élaboration du projet d’aménagement.