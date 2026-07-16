Après-midi Multi-Activités, Théâtre de verdure Square Debarge, Carvin

Informations pratiques

Après-midi Multi-Activités Mercredi 5 août, 14h00 Théâtre de verdure Square Debarge Pas-de-Calais

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-05T14:00:00+02:00 – 2026-08-05T18:00:00+02:00

Fin : 2026-08-05T14:00:00+02:00 – 2026-08-05T18:00:00+02:00

Après-midi Multi-Activités

Au programme :

Ateliers de circomotricité de 14h à 18h

À travers des jeux inspirés du cirque, les enfants développent leur équilibre et leur coordination tout en s’amusant ! Jonglage, parcours moteurs, défis rigolos et moments de créativité rythment chaque séance dans une ambiance bienveillante et dynamique.

Découverte de la boxe santé de 14h à 17h

Le stage de boxe santé invite petits et grands à bouger, se défouler et prendre soin de leur corps dans une ambience conviviale et accessible à tous. Ici, pas de combat : on travaille en douceur la coordination, l’endurance et la gestion du stress à travers des exercices ludiques et adaptés.

Ateliers de bulles géantes de 14h30 à 16h30

Lors de cet atelier, petits et grands découvrent l’art fascinant de créer d’immenses bulles de savon, légères et scintillantes. À travers des expériences ludiques et créatives, chacun apprend à manipuler les outils, jouer avec le vent et voir naître des bulles spectaculaires… parfois plus grandes que soi !

Animations de jeux en bois de 14h à 18h

Plongez en famille dans un univers ludique et authentique avec nos animations de jeux en bois. Petits et grands partagent des moments de complicité autour de jeux d’adresse, de réflexion et de stratégie, accessibles à tous.

Théâtre de verdure Square Debarge rue Simon, 62220 CARVIN Carvin 62220 Pas-de-Calais Hauts-de-France

Venez vous divertir dans une ambiance ludique et découvrir des activités variées !

Mairie de carvin